ДБР повідомило про підозру поліцейському, який обікрав перехожого в Києві: йому загрожує до 8 років позбавлення волі

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру молодшому інспектору Святошинського райвідділу Управління поліції охорони в Києві, який пограбував перехожого під час добового чергування з охорони громадського правопорядку.

Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомили в пресслужбі ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"ТУ ДБР у Києві встановило, що в той момент, коли колеги підозрюваного надавали потерпілому першу медичну допомогу через падіння з електросамоката, правоохоронець його пограбував. На очах у власника засобів правоохоронець забрав його сумку, в якій було 130 тис. грн, $2600, 1135 євро, золоті вироби, банківські картки, документи", - повідомляє пресслужба ДБР.

Згідно з курсом Національного банку України на момент затримання сума паперових грошей сягала 239 тис. 958 грн.

"Після того як потерпілий відмовився від допомоги лікарів, а екіпаж поліцейських залишив місце злочину у службовому автомобілі, підозрюваний намагався позбутися доказів. Він викинув чорну сумку, але оперативні співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції знайшли всю необхідну доказову базу", - зазначають у ДБР.

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Поліцейському інкримінується ч. 3 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

Триває досудове розслідування.