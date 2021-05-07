На Тернопільщині розпочалося бетонування моста через річку Серет, - ОДА
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В рамках програми "Велике будівництво" стартувало бетонування плити прогонової будови моста через річку Серет в селі Лисівці Чортківського району Тернопільської області.
Про це повідомила пресслужба Тернопільської ОДА, інформує Цензор.НЕТ.
Зараз мостобудівники поклали бетон вже на третині прогону моста. До цього робочі провели армування балок і плити. Завершити капітальний ремонт моста в Лисівці планують упродовж 2021 року.
Зазначається, що міст через р. Серет є частиною автодороги державного значення Р-24 Татарів - Косів - Коломия - Кам'янець-Подільський.
Нагадаємо, планом на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.