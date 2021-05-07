Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії.

Як передає Цензор.НЕТ, документ №186/2021 оприлюднено на сайті президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія", - вказується в документі.

Кабінету міністрів України доручається забезпечити надання гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, Індія на даний момент займає друге місце після США у світі за кількістю тих, що заразилися. Кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні продовжує зростати високими темпами, кількість тих, що заразилися станом на 7 травня досягла 21 млн 491 тис. 598 осіб.

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