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Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги

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Зеленський підписав указ про надання Індії гуманітарної допомоги
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання гуманітарної допомоги Індії.

Як передає Цензор.НЕТ, документ №186/2021 оприлюднено на сайті президента.

"З метою сприяння подоланню наслідків надзвичайної ситуації з поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, в Республіці Індія, відповідно до статті 10 Закону України "Про гуманітарну допомогу" постановляю надати гуманітарну допомогу Республіці Індія", - вказується в документі.

Кабінету міністрів України доручається забезпечити надання гуманітарної допомоги.

Як повідомлялося, Індія на даний момент займає друге місце після США у світі за кількістю тих, що заразилися. Кількість підтверджених випадків COVID-19 в країні продовжує зростати високими темпами, кількість тих, що заразилися станом на 7 травня досягла 21 млн 491 тис. 598 осіб.

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Топ коментарі

  • Evgeny N
    Мене дивує одне: найрозвиненіші країни світу роблять все, щоб спочатку врятувати власне населення, а рештки передають іншим, а країна третього світу (якою, на жаль, є Україна) замість цього допомагає ще комусь? Індії, яка вже має власну вакцину? Це як московія, яка допомагає всім, окрім власного населення... Курва, яке ж воне совкодрочерне ніщо!
    Ой! А може я чогось не знаю і в нашій країні завантаженність інфекційних ліжок менше, ніж 50%? Чи кисень підведено до всіх ліжок і проблем з його постачанням немає?
    Ці курви вирішили провали на міжнародній політичній арені керманичів держави замазати подачками коштом власного народу? Сподіваюсь, що ті, хто голосував за ЗЕ попадуть на ті ліжка, до яких кисень не підведено тому, що він поїхав до Індії... Ви зробили це разом!
  • vitaliymkua
    Зеленский подписал указ о предоставлении Индии гуманитарной помощи - Цензор.НЕТ 2291
  • Rostyslav Komarnytsky
    Одне з двох - або Зєлєнскій не президент України, або Україна - не рідна країна Зєлєнского.
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