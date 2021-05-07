Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська. ДОКУМЕНТ

Дівчина відмовилася проходити медобстеження і не прийшла на засідання суду, письмово заявивши, що була тверезою, а в машині не їхала, а лише грілася. Справу проти неї закрили.

Про це пише у Фейсбуці журналістка Євгенія Моторевська, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році патрульні зловили її вночі в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння" і склала відповідний протокол. Справа потрапила у той же суд, де вершать правосуддя її мама і вітчим Віктор Кицюк", - написала журналістка.

Розглядав справу суддя Карабань. Дівчина навіть не з'явилася на засідання, вона просто прислала письмові свідчення.

Дивіться: "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО

"Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася. Але (о, диво) вже в суд передала довідку, що в ту ніч під дією речовин не була. Судді цих пояснень вистачило, щоб закрити справу. А потім ми дивуємося, чому п'яні покидьки у нас щодня когось убивають на дорогах", - зазначила Моторевська.

Дочка судді Константинової прославилася, опублікувавши в соцмережах думку про російського репера Басту. У короткому відео вона заступається за Басту і закликає українців змиритися з окупацією: "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське".





