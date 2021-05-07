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Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська. ДОКУМЕНТ

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Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська. ДОКУМЕНТ
Дівчина відмовилася проходити медобстеження і не прийшла на засідання суду, письмово заявивши, що була тверезою, а в машині не їхала, а лише грілася. Справу проти неї закрили.

Про це пише у Фейсбуці журналістка Євгенія Моторевська, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2020 році патрульні зловили її вночі в центрі Києва "з явними ознаками алкогольного сп'яніння" і склала відповідний протокол. Справа потрапила у той же суд, де вершать правосуддя її мама і вітчим Віктор Кицюк", - написала журналістка.

Розглядав справу суддя Карабань. Дівчина навіть не з'явилася на засідання, вона просто прислала письмові свідчення.

Дивіться: "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - донька судді Печерського суду Константинової. ВIДЕО

"Проходити медичне обстеження на вимогу патрульних дівчина відмовилася. Але (о, диво) вже в суд передала довідку, що в ту ніч під дією речовин не була. Судді цих пояснень вистачило, щоб закрити справу. А потім ми дивуємося, чому п'яні покидьки у нас щодня когось убивають на дорогах", - зазначила Моторевська.

Дочка судді Константинової прославилася, опублікувавши в соцмережах думку про російського репера Басту. У короткому відео вона заступається за Басту і закликає українців змиритися з окупацією: "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське".

Скандальну дочку судді Константинової затримували пяною за кермом, - журналістка Моторевська 01
Скандальну дочку судді Константинової затримували пяною за кермом, - журналістка Моторевська 02
Скандальну дочку судді Константинової затримували пяною за кермом, - журналістка Моторевська 03

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Топ коментарі

  • Alexander Savely
    судебная система сгнила насквозь. там реформировать нечего - только сносить.
    Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 345
  • саша паламарчук
    В доповнення до попереднього посту. Цікаві факти про членів родини українофобки Насті Тарасюк.

    Почнемо з того, що її мати - Константінова Крістіна Едуардівна, родом з Сєвєродонецька, та прославилася тим, що санкціонувала обшуки у активістів Автомайдану. Також, вона блокувала намір слідства встановити, з ким спілкувався Янукович перед втечею на Росію.

    Трасюк Анатолій Васильович (колишній чоловік матері) - офіцер Служби Безпеки України. Привіт, Служба безпеки України

    Кицюк Віктор Петрович (цивільний чоловік матері) - з 2009 по 2012 суддя Жовтневого районного суду м. Харкова, з 2012 по 2018 суддя Печерського районного суду м. Києва. У часи Майдану він переслідував протестувальників за поїздку до Межигір'я.

    Але це ще не все.

    Суддя Крістіна Константінова прославилася ще й тим, що нещодавно незаконно відправила Serhii Filimonov та Роман Ратушний під домашній арешт за акцію під ОП.

    Яка чудова сімейка!

    Батьки - корумпована вата, і дочка відповідна.Скандальну дочку судді Константинової затримували п'яною за кермом, - журналістка Моторевська - Цензор.НЕТ 1562
  • Nikolai Chizhevsky
    Скандальную дочь судьи Константиновой задерживали пьяной за рулем, - журналистка Моторевская - Цензор.НЕТ 1020
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