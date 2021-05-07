Новини

Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО

31 640142
Білий дім відредагував коментар прессекретаря про вступ України в НАТО
На сайті Білого дому опубліковано стенограму спілкування з пресою заступниці речника президентської канцелярії Карін Жан-П’єр від 6 травня із невеликим виправленням в частині її висловлювання щодо вступу України в НАТО. Зокрема, частину відповіді Жан-П’єр на запитання щодо України й НАТО вказано із закресленням.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Секретар Блінкен в Києві зараз, щоб підтвердити нашу підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Його поїздка також наголошує на важливості прийняття низки важливих законодавчих актів Україною, щоб зміцнювати верховенство права, боротьбу з корупцією та економічні реформи і зміцнювати українську демократію та економіку а також просувати євроатлантичну інтеграцію. Щодо вашого питання, Скотт (Стівен – ред.), адміністрація Байдена віддана тому, щоб двері НАТО залишались відкритими для бажаючих, коли вони будуть готові і спроможні виконати свої зобов‘язання членства і допомагати безпеці Євроатлантчиного регіону. Сполучені Штати підтримують зусилля України з просування реформ щодо верховенства права а також у протистоянні на кордоні проти російської агресії", – сказала Жан-П’єр у четвер, відповідаючи на запитання про позицію США щодо вступу України в НАТО.

Водночас на уточнювальне запитання, "Чи ви підтримуєте вступ України в НАТО?", Жан-П’єр відповіла: "Так, так, як я і говорила, адміністрація Байдена віддана забезпеченню того, щоб двері НАТО залишались відкритими для охочих, коли вони готові та здатні виконати зобов’язання. Тому вони мають виконати зобов’язання членства та долучитись до безпеки євроатлантичного регіону".

Згодом, слова "так, так.." були закреслені.

У коментарі виданню New York Post посадовець Білого дому пояснив, що слова прибрали, бо Жан-П’єр "обмовилась".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двері НАТО відкриті для України, - Блінкен. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Поверніть ПОРОШЕНКА Белый дом отредактировал комментарий пресс-секретаря о вступлении Украины в НАТО - Цензор.НЕТ 7490
  • Evgeny N
    Пане, може ви, нарешті, відкриєте мені очі і перерахуєте ЩО, КОЛИ і СКІЛЬКИ вкрав Порошенко? Бо Портнов так рвав дупу на хрест, що аж сам потрапив під слідство за недостовірні дані, а прокурори (один на 100% свій, а інша, мабуть, на всі 200%) ніяк не можуть порушити хоч якусь справу.
    Благаю, пане, не лишайте мене в темряві незнання! Відкрийте мені очі, "Поднімітє мнє вєкі", щоб я нарешті прозрів і підтримав найвеличнішого реформатора, суперборця з ковідом, вселенського геополітика і космічного ритора між усіх світів - пана ЗЕ!
    Допоможіть, благаю!
  • Ksenia VB
    Згода. Зеленського в тюрму. А його виборців позбавити права голосу за распдяйство.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини