6 травня в зоні ООС загинув боєць 58-ї ОМБр Сергій Коробцов. ФОТО
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В результаті обстрілу озброєними формуваннями РФ в районі селища Піски, в Донецькій області, 6 травня від вогнепального кульового поранення, несумісного з життям, загинув військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Коробцов.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Армія Інформ.
Ворожий снайпер влучив у прилад нічного бачення нашого воїна.
У загиблого 23-річного військовослужбовця залишилися дружина і маленький син.
Прощання із загиблим Героєм відбудеться в неділю, 9 травня, о 10:30 біля виконавчого комітету Коростенської міської ради на Житомирщині.