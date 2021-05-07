6 травня в зоні ООС загинув боєць 58-ї ОМБр Сергій Коробцов. ФОТО

В результаті обстрілу озброєними формуваннями РФ в районі селища Піски, в Донецькій області, 6 травня від вогнепального кульового поранення, несумісного з життям, загинув військовослужбовець 58-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Коробцов.