Головні новини 7 травня: Facebook видаляє пов'язані з СН акаунти, інтрига навколо поїздки Зеленського на саміт НАТО

Фейсбук ловить ботів, а "слуги народу" кажуть, що це не їхні, Україна вийшла з "червоної" зони і третьої хвилі COVID-19, дочка судді Константинової обізвала українців "бидлом" і прославилася на всю країну, - головні новини України 7 травня.

Facebook видалив мережу акаунтів, пов'язаних зі "Слугою народу"

Facebook видалив 105 облікових записів Facebook, 24 сторінки і п'ять облікових записів Instagram, які були створені в Україні і пов'язані зі "СН". Ці сторінки витратили на просування контенту близько $210 000. Автори сторінок писали про корупцію, політику, COVID-19, а також залишали схвальні коментарі про партію "Слуга народу" й уряд України і критику на адресу колишнього президента Порошенка і мера Києва Віталія Кличка.

"Слуга народу" Корнієнко заперечує зв'язок політсили і видалених Facebook-акаунтів. "Справжні мотиви засновників і тих, хто просуває акаунти і сторінки невідомі. Це може бути як підтримка нашої політичної сили, так і дискредитація", - сказав Корнієнко.

ТГ-канали написали, що Зеленського не запросили на саміт НАТО. Насправді, поки що невідомо.

Соцмережі і ЗМІ обговорюють сьогодні можливу участь Зеленського в саміті глав країн-членів НАТО в Брюсселі 14 червня (очікується, що там обговорюватиметься надання Україні ПДЧ). ТГ-канали повідомили, що Україну не запросили на саміт. В ОП заперечили, що запрошення ще не отримували, але й порядок денний саміту ще не затверджено (це підтвердили в Альянсі). Віцепрем'єр Стефанішина зазначила, що працює зараз над розширенням співпраці з НАТО.

Товариш Сенцова з ув’язнення Чирній вийшов з російської в'язниці

Засуджений в Росії за звинуваченням у нібито підготовці терактів в окупованому Криму фігурант "справи Олега Сенцова" Олексій Чирній вийшов на свободу. Він відсидів за безпідставним звинуваченням у російських колоніях 7 років.

Дисертація Киви: в МАУП кажуть, що не додавали матеріали Киви

Міжрегіональна академія управління персоналом заперечує, що заднім числом внесла в наукові збірники за 2018 і 2019 роки матеріали народного депутата ОПЗЖ Іллі Киви, яких раніше там не було. Про фальсифікації повідомили журналісти. У виші кажуть, що цього не може бути.

Дочка судді заступилася за репера з РФ Басту і прославилася на всю Україну

Настя, дочка судді Печерського райсуду Константинової, студентка 3 курсу юрфаку, заступилася в соцмережі за російського репера Басту. "Крим вже не наш. Змиріться з цим, бл#дь! Про#бали! Вгамуйтеся, бидло українське", - заявила вона.

Журналісти з'ясували, що торік дівчину затримували п'яною за кермом. Суд, в якому працює її мати і вітчим, визнав Настю невинною - при тому, що вона навіть не з'явилася на засідання.

Україна вийшла з "третьої хвилі" ковіда, завтра в "червоній" зоні не залишиться регіонів

Від завтра в "червоній" зоні України не залишиться жодного регіону: Сумщина теж стане "жовтою". Міністр охорони здоров'я Степанов говорить, що третя хвиля коронавірусу в Україні закінчилася. Епідеміологи додають, що це ще не кінець: Україну чекають і 5, і 6 хвиля захворюваності на COVID-19. Здолати вірус допоможе тільки вакцинація. У Києві, між іншим, створили електронну карту пунктів, де можна зробити щеплення.

До речі, смертність від COVID-19 в Україні може бути втричі більшою за офіційну статистику: у 2020 році померли 138 507 осіб. Про це повідомила незалежна дослідницька організація "Інститут показників і оцінки здоров'я" при Медичній школі Вашингтонського університету.

До кінця року ми розробимо свою вакцину від COVID-19

Про це заявила Національна академія наук. Вчені зазначають, що однієї розробки мало - після цього вакцину потрібно буде ще випробувати.