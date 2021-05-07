Чому Медведчук подорожує, якщо на нього накладено санкції РНБО? - Гриценко

Санкції РНБО не заважають Віктору Медведчуку і його дружині подорожувати за кордоном. Також не ясно, як санкції РНБО проти топконтрабандистів поліпшили ситуацію на українській митниці.

Про це на своїй сторінці в фейсбук пише Анатолій Гриценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Нам голосно повідомили, що на Медведчука і його бізнесвумен-дружину наклали повний пакет санкцій: заарештували активи, заморозили рахунки ... Втім, Медведчук спокійно виїжджає за кордон, літає чартерами, подорожує собі Хорватщиною. На які кошти літає, подорожує, відпочиває? Владі ж все це відомо, але таких питань у неї не виникає? Чому?", - порушує питання політик.

Він також наголошує на відсутності результатів санкцій РНБО по боротьбі з контрабандою.

"Аналогічно з санкціями проти топконтрабандистів, цілих два списки РНБО затвердив, ну і? За більш ніж місяць як там на митниці, тепер все чисто-прозоро? Десятки мільярдів додатково в бюджет надійшли чи ні? Тому що бачимо, що уряд продовжує набирати борги, внутрішні і зовнішні, значить, не дуже все чисто-прозоро з митницею? Що народ отримав від гучних рішень РНБО? Не тільки ж відосики?", - написав Гриценко.