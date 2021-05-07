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Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини проти коронавірусу, - Степанов

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Україна підписала контракти на поставку до кінця 2021 року 42 млн доз вакцини проти коронавірусу, - Степанов
Україна підписала контакти про постачання 42 млн доз вакцини від коронавірусу до кінця цього року, необхідно ще близько 5 млн доз, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі програми "Сьогодні Увечері" на телеканалі "Україна 24" в п'ятницю ввечері.

"Якщо подивитися на ту кількість доз, яку ми законтрактували, я підкреслюю, саме законтрактували, де у нас сплачені кошти, разом з COVAX, то у нас зараз 42 млн доз вакцин, які вже підписані, це все поставки цього року", - розповів міністр.

Також Степанов підкреслив, що "потрібно ще близько 5 млн доз".

"У нас є відповідні пропозиції, зокрема від Serum Institute, щодо збільшення доз по вакцині Novavax, і також є пропозиція щодо Sinovac. Зараз вирішуємо стосовно термінів поставки", - додав він.

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Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Каждый день лапша на уши доверчивых лохов. Власть с лозунгом "еще нужно подождать".
  • Чайка Київ
    Вже третій рік краде пліснява зараз, а обісцянки наріду дає на майбутнє.
  • Валерий Дудкин 98445600
    Степанов, дай угадаю. Первым условием производителя было неразглашение названия как самой вакцины, так и разработчика с производителем. Вторым условием было как обычно неразглашение стоимости
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