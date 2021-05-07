Індійський штам коронавірусу скоро з'явиться в Україні, - Степанов

Індійський штам COVID-19 скоро з'явиться в Україні.

Про це в ефірі Україна 24 заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"Ми можемо говорити, що він точно буде. І це реальність, і говорити правду. Зараз його вже зафіксовано, зокрема, в країнах-сусідах, це і Чехія, Польща, Румунія. І тому зрозуміло, що зрештою він з'явиться і в Україні - як це було з британським штамом чи з південноафриканським.

Індійський штам досить важкий, він доволі агресивний, більш контагіозний, досить складна клінічна картина з ураженням різних органів, зокрема і шлунка, нирок. Сильна інтоксикація, і цей штам вражає молоде населення, що дуже неприємно", - заявив міністр.

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