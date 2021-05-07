8 травня о 22:15 "ЄС" проводить акцію пам'яті жертв Другої світової війни

Партія "Європейська Солідарність" 8 травня о 22:15 закликає прийти і вшанувати пам'ять жертв Другої світової війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Не "можем павтаріть", а НІКОЛИ ЗНОВУ!

"У 2015 році Україна на державному рівні відмовилась від російсько-радянської традиції помпезного святкування Дня Перемоги і нарешті дистанціювалася від кремлівського "побєдобєсія". Ми, українці, повною мірою відчули страшні наслідки панування людожерських режимів — як нацистського, так і радянського. Із 65 млн загиблих у Другій світовій війні, 8-10 млн — українці. Тому 8 травня в Україні, як і в усій Європі — День скорботи за жертвами найкривавішої в історії людства війни.

Тирани XX століття намагалися розірвати Україну на шматки. Але ми вистояли. Вистояли тоді, і стоятимемо за свою свободу до перемоги. Сьогодні як ніколи Україні потрібна єдність. І пам’ять про те, до чого призводить загравання з катами", - говориться у зверненні.

В "ЄС" закликають всіх прийти і вшанувати пам’ять воїнів, які наближали перемогу у 1945 році. І помолитися за тих, хто сьогодні тримає над нами небо на Сході.

Захід відбудеться 8 травня о 22.15 в "Меморіальному комплексі "Національний музей історії України у Другій світовій війні" в Києві