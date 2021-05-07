Байден підтвердив намір зустрітися з Путіним упродовж літа

Президент США Джо Байден висловив упевненість у тому, що йому вдасться провести зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним цього літа.

При цьому глава Білого дому уточнив, що поки залишаються неузгодженими місце і дата його зустрічі з російським президентом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Зараз поки немає конкретного часу або місця, ми працюємо над цим", - додав Байден. На запитання журналістів, чи відбудеться зустріч у червні, він відповів: "Я впевнений, що ми зможемо зробити це".

Президент США зазначив, що нещодавні стягування російських військ до кордону України не впливають на його плани зустрітися з Путіним найближчим часом. "Це не впливає на моє бажання зустрітися сам на сам (з Путіним. - Ред.), і ми бачимо, що раніше військ на кордоні було більше, і він відводить їх ... їх значно менше, ніж місяць тому", - сказав Байден на пресконференції.

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Раніше Вашингтон звинуватив Москву в нарощуванні військової присутності на південних кордонах і ескалації ситуації на Донбасі. За оцінками США, в середині квітня на кордоні з Україною і в окупованому Криму було дислоковано понад 100 тис. російських військових.