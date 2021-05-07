Зеленський затвердив Положення про Центр протидії дезінформації

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 187/2021 "Питання Центру протидії дезінформації", яким затвердив Положення про ЦПД.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

Згідно з документом, гранична чисельність працівників Центру становить 52 особи. Кабінет Міністрів має у двотижневий термін визначити умови оплати праці співробітників Центру.

Відповідно до Положення, Центр підпорядкований Раді національної безпеки та оборони України (РНБО). Загальне спрямування та координацію його діяльності здійснює секретар РНБО.

ЦПД очолює керівник, якого призначає і звільняє з посади президент України за поданням секретаря РНБО.

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ЦПД забезпечує протидію як поточним, так і прогнозованим загрозам нацбезпеці і національним інтересам в інформаційній сфері, виявлення і протидії дезінформації, пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, а також запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

Відзначається, що Центр має проводити аналіз і моніторинг подій і явищ в інформаційному просторі, стану інформаційної безпеки і присутності України у світовому інформаційному просторі.

Також ЦПД має виявляти і вивчати поточні та прогнозовані загрози інформаційній безпеці України, чинники, що впливають на їх формування, а також прогнозувати наслідки для національних інтересів.

Центр забезпечуватиме РНБО інформаційно-аналітичними матеріалами з інформаційної безпеки України.

Крім того, Центр братиме участь у розробці і реалізації Стратегії інформаційної безпеки, здійсненні аналізу стану реалізації, зокрема з питань протидії дезінформації.

ЦПД може отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, правоохоронних і розвідувальних органів, прокуратури, органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, статистичні дані, інформацію, довідкові матеріали.