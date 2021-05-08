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Російський ветеран-"афганець" Гуляєв: Мене ніхто не змусить воювати проти України

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Російський ветеран-"афганець" Гуляєв: Мене ніхто не змусить воювати проти України
Ветеран війни в Афганістані, Чечні і на Північному Кавказі, росіянин Сергій Гуляєв заявив, що його ніхто не змусить воювати проти України.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ.

Гуляєв розповів, що опублікував маніфест із закликом до влади РФ не воювати з Україною, а до громадян - не підтримувати ескалацію конфлікту.

"Я послідовно виступаю проти війни на Донбасі. З 1 березня 2014 року я ходив на несанкціонований мітинг, коли Сенат Росії дозволив вводити війська в Україну. Я був учасником усіх маршів миру проти війни в Україні", - розповів Гуляєв.

Він додав, що маніфест був продиктований серед іншого особистою трагедією: у його друга - "афганця" з України Андрія Гаврилюка під час захисту Донецького аеропорту загинув син-"кіборг".

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"На одній із наших зустрічей, яка проходила в Могильові, я його не впізнав. Залишилася сама оболонка від людини. Мені сказали, що його єдиний син, який був "кіборгом", загинув. Ми з ним проговорили всю ніч, і мене до сліз зачепила ця історія. Після цього я з Україною взагалі не буду воювати. Це вище моїх сил і уявлень. Мене і моїх бойових товаришів, більшість яких підтримували маніфест, ніхто не змусить", - заявив Гуляєв.

Присутній у студії командир "кіборгів" Андрій Шараскін звернув увагу на те, що в маніфесті є низка неточностей.

"Зовсім не говориться про Крим, а тільки про Донбас. І друге - у нас немає сепаратистів, у нас є колаборанти. Тому що керували всіма операціями від самого початку росіяни", - пояснив командир.

У відповідь на це Гуляєв погодився з тим, що півострів був окупований Росією.

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Топ коментарі

  • Павел Стрембовский
    "И второе - у нас нет сепаратистов, у нас есть коллаборанты. Потому что руководили всеми операциями с самого начала россияне"
    Вот это нужно повторять на каждом углу... Чтобы каждый это запомнил...
    Источник: https://censor.net/ru/n3264155
  • Мускорта
    Воевал против афганцев = будет воевать где угодно.
    Лжец.
  • Макс Полиграф
    Совки уничтожили более МИЛЛИОНА мирныx жителей в Афгане! Російський ветеран-афганець Гуляєв: Мене ніхто не змусить воювати проти України - Цензор.НЕТ 1693
    Ты так скоро и донбасянскиx сепаров начнешь оправдывать Російський ветеран-афганець Гуляєв: Мене ніхто не змусить воювати проти України - Цензор.НЕТ 1897
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