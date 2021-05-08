Новини

США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп

2 10136
США готові посилювати партнерство з Україною на тлі російської агресії, - Держдеп
Сполучені Штати підтверджують підтримку України на тлі російської агресії та висловлюють готовність посилювати партнерство у сфері безпеки й оборони.

Про це заявила за результатами візиту держсекретаря Блінкена до Києва заступниця речника Держдепартаменту США Джалін Портер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У Києві держсекретар підтвердив нашу непохитну підтримку суверенітету України та її територіальній цілісності, особливо на тлі поточної російської агресії. Ми продовжимо зміцнювати наше партнерство – партнерство у сфері безпеки – з Україною, щоб вона могла захистити себе в умовах агресії", - повідомила представниця Держдепартаменту.

Крім того, Портер підкреслила, що Сполучені Штати продовжать працювати з Україною "для досягнення нею євроатлантичних прагнень, аби всі українці мали право на квітуче майбутнє".

Водночас вона нагадала про необхідність для України подальшого прогресу в проведенні реформ, а також у боротьбі з внутрішніми загрозами, які створює корупція.

Портер додала, що США разом із міжнародними партнерами закликають українську владу забезпечити належне корпоративне управління державними підприємствами.

Читайте також: Блінкен застосував до відносин з Україною підхід "жорсткої любові", - Washington Post

Топ коментарі

  • alex lagun
    США-настоящие наши друзья и союзники!
    благослови Бог США и Украину!
  • Jimmy Hill
    США готовы усиливать партнерство с Украиной на фоне российской агрессии, - Госдеп - Цензор.НЕТ 2059
  • Solo
    США то готовы, а вот готов-ли Зеленский - большой вопрос, тем более окружающие его всякие ермаки и татаровы точно не готовы и, более того, против.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини