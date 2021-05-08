У підписаній Зеленським та Дудою декларації прямо сказано, що Польща підтримуватиме вступ України до Євросоюзу

Україна має право в майбутньому стати членом Євросоюзу, і Польща підтримуватиме її на цьому шляху.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться у спільній декларації, підписаній 3 травня Володимиром Зеленським та Анджеєм Дудою, яку 7 травня оприлюднила канцелярія президента Польщі.

"Президент Польщі та Президент України вказали на намір України подати у майбутньому заявку на членство в ЄС після імплементації положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, за умови дотримання Копенгагенських критеріїв, та домовилися, що Польща підтримає Україну в цьому питанні",- йдеться в декларації.

Глави обох держав також привітали значний прогрес у реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Вони також наголосили на волі керівництва України продовжувати реформи, акцентуючи на правосудді, правоохоронній системі, боротьбі з корупцією та верховенстві права.

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Окрім цього, президенти підкреслили, що в контексті реалізації угоди про ЗВТ важливе значення має подальше покращення умов ведення бізнесу в Україні з метою залучення інвесторів і, відповідно, стимулювання економічного обміну між обома країнами.

Глави держав погодилися, що існує потреба стратегічного перегляду Європейської політики сусідства та проєкту "Східне партнерство" у напрямку реалізації європейських прагнень країнами, які відповідають установленим критеріям та умовам.

Зеленський і Дуда погодилися розвивати спільні зусилля задля інтеграції України з ЄС, зауваживши, що проєвропейські реформи України заслуговують на підтримку всієї міжнародної спільноти.

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