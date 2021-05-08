Євросоюз розвиває свою військову складову у взаємодії із НАТО, - Боррель

Вперше в програмі держав-членів Євросоюзу, спрямованій на співпрацю у сфері безпеки й оборони (PESCO), взяли участь країни, що не входять до ЄС - США, Канада та Норвегія.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у п'ятницю глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Реальність така, що ми маємо підготуватися до життя у світі, в якому виникають нові небезпеки і загрози, з якими можна боротися тільки разом", - написав він у своєму блозі після наради міністрів оборони країн ЄС з участю генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, що відбулась напередодні.

Одним із прийнятих рішень, за словами Борреля, є участь трьох названих членів НАТО в проєкті військової мобільності, який передбачає обмін досвідом щодо організації пересування військ.

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Міністри оборони обговорили кроки щодо посилення ролі ЄС як "всебічного гравця" у сфері безпеки, включно з розвитком проєкту "Стратегічний компас" - першої військової концепції союзу, випливає з повідомлення.

Боррель також повідомив, що запропонував три напрямки щодо підвищення ефективності оперативної взаємодії учасників PESCO:

- Розподіл тягаря між союзниками з метою прискорення процесу прийняття рішень військовими структурами ЄС і забезпечення всіх місій і операцій, що проводяться ЄС, необхідними засобами.

- Посилення гнучкості. Боррель навів як приклад "скоординовану морську присутність", поточний пілотний проєкт у Гвінейській затоці і його можливе використання в Індо-Тихоокеанському регіоні.

- Готовність до швидшого розгортання місій і операцій ЄС у різних частинах світу.

Міністри, зазначив Боррель, обговорили ідею "сил початкового наступу":близько 5 тис. військовослужбовців з постійною бойовою групою з 2,5 тис. осіб, яка формується за принципом ротації на шість місяців.

Крім того, на неформальній зустрічі з участю генсека НАТО міністри обговорювали Західні Балкани, Ірак і Центральне Середземномор'я, обмінялися інформацією щодо ситуації в Афганістані, підсумував Боррель.

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