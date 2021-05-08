Бойовики 11 разів за добу порушили перемир'я, обстрілюючи українські позиції із заборонених мінометів і гранатометів, - штаб ООС
За минулу добу, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
Зокрема, ворог тричі відкривав вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів поблизу Пісків. Біля населеного пункту Шуми противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру, мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
Поблизу Новгородського окупанти здійснили обстріл із мінометів 120-го калібру. З великокаліберних кулеметів окупанти здійснили обстріл у напрямку населених пунктів Верхньоторецьке та Невельське, а біля Авдіївки - ще і з ручних протитанкових гранатометів.
Неподалік населеного пункту Новотошківське російські загарбники вели вогонь з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а біля Водяного - ще і з підствольних гранатометів.
У районі населеного пункту Південне окупанти провели дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Станом на 7:00 8 травня зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню. Поблизу населеного пункту Південне противник вів вогонь з артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру. Неподалік Авдіївки окупанти відкривали вогонь по наших позиціях зі стрілецької зброї.
Втрат серед військових Збройних сил України немає.
Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил.