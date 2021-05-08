Глава Єврокомісії фон дер Ляєн закликала всі країни, що виробляють вакцини проти COVID-19, розширити їхній експорт

Сполучені Штати та інші країни, в яких налагоджено виробництво вакцин проти коронавірусу, мають всіляко розширювати їхній експорт, а не просто казати про відмову від захисту прав інтелектуальної власності.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

На пресконференції в португальському Порту, де в суботу відкривається неформальний саміт Євросоюзу, вона сказала: "Ми маємо бути відкритими для ведення дискусії з цього питання. Але під час цієї дискусії слід розглядати проблему під кутом у 360 градусів, оскільки зараз вакцини потрібні всьому світові".

Вона закликала наслідувати приклад Євросоюзу, який "є єдиним регіоном світу, який експортує вакцини у великих масштабах".

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За її словами, близько 50% вакцин проти коронавірусу європейського виробництва експортується майже у 90 країн, зокрема в межах програми COVAX, підтримуваної Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

"Ми запрошуємо всіх, хто бере участь в обговоренні відмови від прав інтелектуальної власності, також приєднатися до нас, щоб взяти на себе зобов'язання експортувати більшу частку того, що виробляється в їхньому регіоні", - сказала вона.

Чиновниця зазначила, що тільки збільшення виробництва, усунення бар'єрів на експорт і спільне використання вакцин можуть негайно допомогти швидкій боротьбі з пандемією.

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"Отже, що необхідно у короткостроковій і середньостроковій перспективі: насамперед обмін вакцинами. По-друге, експорт вакцин, які виробляються. І третє - це інвестиції в збільшення потужностей із виробництва вакцин", - резюмувала фон дер Ляєн.

Саміт відбудеться в Португалії, яка зараз головує в ЄС. Як повідомляють ЗМІ з посиланнями на джерела, очікується, що, крім традиційних питань стосовно відновлення європейської економіки після пандемії коронавірусу, на ньому будуть обговорюватися проблеми, пов'язані з Росією, включно зі звинуваченням із боку Чехії і Болгарії в нібито організації вибухів на складах боєприпасів, а також запроваджені Москвою санкції проти європейських чиновників.