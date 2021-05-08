В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали

8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 193 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 544 особи;

летальних випадків – 370;

одужало – 19 408 осіб;

здійснено 87 641 тестування за добу (зокрема, методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

Читайте також: "Ми вийшли з третьої хвилі пандемії. Від завтра в Україні не залишиться жодного регіону з червоним рівнем епіднебезпеки", - Степанов

За весь час пандемії в Україні:

🔺захворіло – 2 114 138 осіб;

🔺одужало – 1 750 570 осіб;

🔺летальних випадків – 46 200;

🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Читайте також: Індійський штам коронавірусу скоро з'явиться в Україні, - Степанов