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В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали

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В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали
8 710 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 травня 2021 року. Зокрема, захворіли 374 дитини і 193 медпрацівники.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02госпіталізовано – 2 544 особи;
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02летальних випадків – 370;
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02одужало – 19 408 осіб;
В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали 02здійснено 87 641 тестування за добу (зокрема, методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

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За весь час пандемії в Україні:
🔺захворіло – 2 114 138 осіб;
🔺одужало – 1 750 570 осіб;
🔺летальних випадків – 46 200;
🔺проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у м. Київ (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    ти який тип?
    В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 1455
  • Порохобандерівець
    Другий.

    В Україні за добу від COVID-19 померли 370 осіб, зафіксовано 8 710 нових випадків зараження, 19 408 людей одужали - Цензор.НЕТ 8339
  • Серая Лиса
    Панику разгоняют. Сказал же ж министр - никаких красных зон, третья волна пройдена, все идет по плану, ждем четвертую волну. Кто смог - переболел, кто не смог - помер.
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