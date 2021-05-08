За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 36 046 людей, загалом - 857 798, - Степанов

За минулу добу, 7 травня 2021 року, в Україні проти COVID-19 вакциновано 36 046 осіб. У лист очікування вакцинації записалися 525 881 особа.

Про це повідомив на своїй сторінці у фейсбуці міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

857 798 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 857 796 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 446 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Кількість захворювань у регіонах за добу і кількість щеплень:

м. Київ – 753 випадки/5 032 щеплення;

Вінницька область – 225 випадків/1 939 щеплень;

Волинська область – 221 випадок/718 щеплень;

Дніпропетровська область – 668 випадків/3 574 щеплення;

Донецька область – 569 випадків/1133 щеплення;

Житомирська область – 269 випадків/741 щеплення;

Закарпатська – 121 випадок/597 щеплень;

Запорізька область – 424 випадки/1516 щеплень;

Івано-Франківська область – 165 випадків/1201 щеплення;

Київська область – 370 випадків/2662 щеплення;

Кіровоградська область – 143 випадки/1088 щеплень;

Луганська область – 264 випадки/670 щеплень;

Львівська область – 478 випадків/3215 щеплень;

Миколаївська область – 286 випадків/857 щеплень;

Одеська область – 366 випадків/1618 щеплень;

Полтавська область – 317 випадків/673 щеплення;

Рівненська область – 475 випадків/1256 щеплень;

Сумська область – 352 випадки/1078 щеплень;

Тернопільська область – 264 випадки/578 щеплень;

Харківська область – 623 випадки/198 щеплень;

Херсонська область – 227 випадків/1940 щеплень;

Хмельницька область – 378 випадків/1184 щеплення;

Черкаська область – 314 випадків/995 щеплень;

Чернівецька область – 105 випадків/475 щеплень;

Чернігівська область – 333 випадки/1108 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополь відсутні.

Вакцинація проводилась 241 мобільною бригадою з імунізації та 1 608 пунктами щеплення.