8 травня у Києві й області оголошено штормове попередження, - ДСНС

За даними Укргідрометцентру, вночі 8 травня у Київській області гроза. 8 травня вранці і вдень в Україні пориви північно-західного вітру 15-20 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДСНС.

Вночі 9 та 10 травня у західних, північних, центральних, а вночі 10 травня і в східних і південних областях на поверхні ґрунту заморозки від 0 до -4 °С.

У Київській області 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Вночі 9 та 10 травня на поверхні ґрунту очікуються заморозки від 0 до -4 °С.

У Києві 8 травня вдень пориви вітру 15-18 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

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