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Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі

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В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в управлінні комунікації Національної поліції України.

У МВС зазначають, що використання цієї символіки передбачає адміністративну відповідальність. Стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення зазначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян із конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення.

Також можливе застосування і серйознішої відповідальності - кримінальної. Санкція статті 436-1 Кримінального кодексу України за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до п'яти років.

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Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі 01

Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Полиция предостерегает от использования символики тоталитарных режимов: нарушителям грозит штраф и до 5 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 2350
  • Ksenia VB
    вимагаю занести в цей перелік прапор рашки !
  • Тарапунька
    Поліція застерігає від використання символіки тоталітарних режимів: порушникам загрожує штраф і до 5 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 4159
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