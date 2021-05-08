Кожного окупанта чекає свій "нюрнберг", - Таран

"Одного разу мир повернеться в Україну. Мир як можливість самостійно вибирати свій цивілізаційний шлях. Але жодним чином не капітуляція перед ворогом".

Про це міністр оборони України Андрій Таран заявив у своєму зверненні з нагоди Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

Далі наводимо текст звернення без змін:

"У ці травневі дні ми з глибокою повагою згадуємо тих, хто переміг нацизм - найстрашнішу чуму минулого століття. Схиляємо голови у пошані перед усіма, хто, не шкодуючи себе, зупинив Другу світову війну та приніс мир і надію.

Маємо пам’ятати кожного, хто боровся з нацизмом. Пам’ятати мирних жителів, у яких війна забирала життя, здоров’я, дах над головою, близьких і рідних, майбутнє. Пам’ятати, що жертвами Другої світової стало понад вісім мільйонів українців. Пам’ятати, що за шість років війни загинув кожен п’ятий наш співвітчизник. Пам’ятати і не забувати. Не забувати і називати тих, хто розв’язав одне з найбільших кровопролить 20-го століття.

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Тоталітарні режими ставили свої геополітичні інтереси вище прав і свобод людини, а нерішучість і слабкість міжнародної спільноти стимулювали тиранів до злочинів планетарного масштабу. Людство після Другої світової виносило уроки і вчилося розуміти, що проблеми, якими б складними вони не були, не можна вирішувати збройним шляхом, агресією та анексіями. Такого більше не має повторитися!

Кривавий гросбух тієї війни - мільйони загиблих на полях битв, у концентраційних таборах, на примусових роботах. Біль і пам’ять про це мають довіку жити в серцях нащадків. Злочин має бути покараний, а вбивця і кат - отримати по заслугах. Але ми мусимо чітко розуміти, що війна - це не вибір народу, а результат свавілля тиранів. Іскри ненависті, викресані окремими безумцями, не мають розпалювати все нові і нові війни.

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"Ніколи знову". Для нас, українців, це не просто символічні слова. Восьмий рік поспіль ми продовжуємо захищатися від російського агресора, який зазіхнув на нашу землю, знехтувавши правилами цивілізованого співжиття.

Однак ми віримо, що одного дня мир повернеться в Україну. Мир як можливість самостійно вибирати свій цивілізаційний шлях. Мир - але жодним чином не капітуляція перед ворогом. Переконані: все стане на свої місця.

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Українці повернуться до покинутих домівок, а окупант після свого "нюрнберга" не матиме іншого клопоту, окрім проблем власної території. Це станеться тоді, коли у найавантюрніших головах п’яно-хвацьке "можем повторить" поступиться примирливому, але твердому - "ніколи знову".

Із Днем пам’яті та примирення! Із Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні!"