"Нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує тільки на осуд", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у День пам'яті та примирення підкреслив, що цей день відзначається для того, щоб повніше розуміти і зберігати загальну для всіх історію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в телеграм-канілі Зеленського.

"Коли ми говоримо "ніколи знову", маємо на увазі насамперед дуже конкретне "ніколи не забути". Тому й відзначається в багатьох країнах цей День пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі", - написав Зеленський.

"Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на осуд. Ніколи не забути, що українці воювали разом із десятками народів проти нацизму. Разом із росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - додав президент.

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Він нагадав, що Друга світова війна стала найстрашнішою в історії людства, і саме тому було створено міжнародні інституції і правила для підтримки глобального миру.

"І щоб ніколи не забути, що мир втрачається надзвичайно легко. І це справжнє щастя, коли вдається його відновити. Пам'ятаємо. Перемагаємо. І цінуємо життя. Вічна пам’ять загиблим у Другій світовій війні! Ніколи знову!" - резюмував президент.

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