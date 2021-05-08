Сьогодні Україна захищає всю Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни, - МЗС

Упродовж багатьох десятиліть Україна сподівалася, що війна більше ніколи не повернеться на нашу землю. Однак сьогодні доводиться захищати не лише свої території, але і всю демократичну Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України до Дня пам'яті та примирення.

У міністерстві нагадали, що під час Другої світової загинули понад 8 млн українців.

"Упродовж багатьох десятиліть ми сподівались, що війна більше ніколи не повернеться на українську землю. Але у 2014 році Росія розпочала військову агресію проти України та окупувала частину нашої території. Сьогодні Україна захищає не лише саму себе, але й усю демократичну Європу. Ту Європу, яка постала на руїнах Другої світової війни та яка об’єднана головною ідеєю "ніколи знову", - йдеться в заяві міністерства.

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8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні. З 2015 року в нашій країні ця пам'ятна дата відзначається нарівні із Європою і США. Меморіальні заходи продовжаться 9 травня - у 76-ту річницю перемоги над нацизмом.

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