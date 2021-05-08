За добу через COVID-19 у Києві померли 37 осіб, виявлено 753 нові випадки захворювання, - Кличко. КАРТА
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У Києві за минулу добу виявлено 753 нові випадки захворювання на COVID-19. Померли 37 людей.
Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у своєму телеграм-каналі.
"753 підтверджені випадки захворювання на коронавірус зареєстровано в Києві за добу (загалом 198 721). Серед них 410 жінок віком від 18 до 97 років, 315 чоловіків віком від 18 до 95 років, 13 дівчаток від 1 до 17 років і 15 хлопчиків від 1 до 17 років", - зазначив Кличко.
Померли за добу 37 жителів столиці (загалом 4787).
До лікарень столиці госпіталізовано 93 хворих на коронавірус, а також 129 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями. 1 268 осіб подолали коронавірус (всього 127886).
Найбільшу кількість випадків захворювання виявлено в Шевченківському (113), Солом'янському (110) і в Дарницькому (103) районах.