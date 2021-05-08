За добу у ЗСУ зареєстровано 54 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 17 осіб

Станом на 10:00 8 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 941 людина.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування Медичних сил Збройних сил України.

Загалом за час пандемії одужали 23 869 людей, летальних випадків 85.

На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 208 осіб.

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За минулу добу зареєстровано 54 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. В установи охорони здоров'я госпіталізовано 17 осіб.

Від початку вакцинації у Збройних силах України 48 981 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3 217 - військові медики. Повторно провакциновано 277 осіб.

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За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 1069 осіб.