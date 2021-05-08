За добу у ЗСУ зареєстровано 54 нові випадки COVID-19, госпіталізовано 17 осіб
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Станом на 10:00 8 травня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 941 людина.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі Командування Медичних сил Збройних сил України.
Загалом за час пандемії одужали 23 869 людей, летальних випадків 85.
На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 208 осіб.
За минулу добу зареєстровано 54 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. В установи охорони здоров'я госпіталізовано 17 осіб.
Від початку вакцинації у Збройних силах України 48 981 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 3 217 - військові медики. Повторно провакциновано 277 осіб.
За минулу добу проти COVID-19 вакциновано 1069 осіб.