Саміт НАТО відбудеться без участі України, але з обговоренням питання отримання Києвом ПДЧ у НАТО, - Жовква
Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі Інтерфакс-Україна повідомив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
"Нинішній саміт НАТО 14 червня буде проведено без участі країн-партнерів Альянсу, до яких, зокрема, належить і Україна. У цьому саміті візьмуть участь лише країни-члени. Головним для нас є змістовне наповнення саміту 14 червня. Тут ми можемо бути впевненими, що тема України буде обов'язково обговорена", - заявив Жовква.
Він наголосив, що "про обговорення української тематики на саміті НАТО запевняли найближчі партнери НАТО, зокрема США, Канада, Німеччина, Франція та Польща".
Жовква додав, що рішення саміту, зокрема щодо України, будуть зафіксовані в загальному підсумковому документі. "Робота над таким документом триває. Ми продовжуємо переговори з нашими партнерами, щоб забезпечити врахування інтересів України у підсумковому рішенні Альянсу", - сказав він.
Як зазначив заступник керівника Офісу президента, "в Альянсі було ухвалено рішення про проведення 14 червня засідання Північноатлантичної ради НАТО на рівні глав держав і урядів країн-членів Альянсу".
"Альянс справді іноді не проводить саміти із залученням країн-партнерів. Наприклад, такими були саміти у Лондоні у 2019 році або Страсбурзі та Келі у 2009 році, які відбулися лише за участю країн-членів. Тому нинішній саміт Альянсу після обрання нового президента в США досить очікувано може відбуватися саме у "вузькому колі" держав-членів НАТО", - повідомив Жовква.
Однак він не відкидає, що "таке рішення про проведення саміту НАТО лише серед членів Альянсу і без присутності країн-партнерів може бути переглянуто".