До "нормандського формату" варто залучити США, Велику Британію і сусідів України, - євродепутат Ващиковський

До переговорів щодо врегулювання ситуації на сході України в "нормандському форматі" і в Мінську варто залучити нових учасників.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку під час дискусії під егідою Українського вільного університету висловив глава делегації Європарламенту в Комітеті асоціації Україна - ЄС Вітольд Ващиковський (Польща).

"Ми можемо подумати про нові формати, які прийдуть на заміну "нормандській формулі" і Мінському процесу. Вже сім років минуло. Скільки ще ми маємо чекати на результати, щоб вирішити цей конфлікт? Тож ми можемо відкрито запросити до цього формату Сполучені Штати, Велику Британію. Вони є сторонами Будапештського меморандуму від 1994 року (про без’ядерний статус України. – Ред.), тож мають відчувати відповідальність за мирне вирішення конфлікту. Я думаю, що цей новий формат міг би також передбачати запрошення деяких сусідів України, наприклад країн Балтії, Польщі, Румунії та, можливо, Туреччини", - розповів європейський політик.

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Він зауважив, що всі сусіди України так чи інакше страждають від цього конфлікту. За словами Ващиковського, Польща перебуває в унікальній ситуації, адже є сусідом одночасно для країни-агресора та для країни, яка стала жертвою агресії. Тож саме Польща може адекватно інформувати Захід про те, що відбувається у цій частині Європи.

"Тож нам не бракує інструментів, аби поводитися з Росією, немає дефіциту ідей, як вирішити конфлікт між Росією і Україною. Є тільки брак політичної волі й рішучості. Ми робимо заяви, ми маємо дуже багато політиків, які хотіли б лише зробити ґешефт із Росією та забути про те, що відбувається за межами Європейського Союзу", - зазначив Ващиковський.

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