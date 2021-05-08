Новини • Коронавірус і карантин

В Одесі від наслідків COVID-19 помер головний лікар поліклініки Євген Арійчук

7 93231
В Одесі від наслідків COVID-19 помер головний лікар поліклініки Євген Арійчук
В Одесі головний лікар поліклініки №29 Євген Арійчук помер від наслідків COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, цю інформацію підтвердив представник Одеської міської ради.

"Так, помер 71-річний головлікар. Він лежав в Одеській обласній лікарні після коронавірусу. Ймовірно, причиною смерті стали ускладнення від COVID-19. Однак на момент смерті тест - негативний", - повідомили в міськраді.

Також джерело спростувало інформацію, яку почали поширювати в соціальних мережах про те, що медик нібито помер через кілька днів після вакцинації проти COVID-19.

"Це неправда. Йому щеплення не робили, оскільки він недавно перехворів", - пояснили в міській раді.

За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, станом на 7 травня в Одеському регіоні зареєстровано 135 тис. 610 випадків COVID-19, з них 63 тис. 627 - у жителів Одеси.

За останню добу COVID-19 виявлено у 111 одеситів, загалом у регіоні - 344 нові випадки захворювання.

Читайте також: Головний лікар харківської лікарні помер через ускладнення після важкої форми коронавірусу

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 5 копійок
    Ковід доганяє і після того як перехворів.
  • orionemc2 a7fce8b3
    Смертность от КОвида намного больше чем реально говорят. Просто намеренно занижают данные что бы народ не паниковал. Да это преступное сокрытие информации, но любой власти проще шоб люди дохли в тихаря, чем паника, необходимость что то радикально делать..ну и конечно крах экономики связанный с этим. Поэтому власть выбирает смерть в тихаря. А по телеку говорят мол смертность 2% как от обычного гриппа..ага рассказывайте 2%, как же, у меня что то не было ни одного родича знакомого умершего отгриппа за многие десятилетия таких не встречал..зато от ковида всего за год умерло 2 родича и 4 знакомых..А они лапшу вешают мол 2%
  • Amber
    На жаль , саме так 😟
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини