На вакцинацію вже записалося 590 колективів, - Ляшко

Наразі на вакцинацію проти COVID-19 в Україні записалися вже 590 колективів (79 920 осіб).

Про це головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На вакцинацію вже записалося 590 колективів (79920 осіб)", - написав Ляшко. Він також нагадав, що з 1 березня 2021 року в Україні люди, які виявили бажання вакцинуватися проти COVID-19, можуть записатися в лист очікування вакцинації.

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Записатися в список очікування можна через Єдиний державний вебпортал електронних послуг "Дія" та його мобільний додаток, а також через національний контакт-центр МОЗ із питань протидії поширенню COVID-19.

Ляшко також повідомив, що наразі в лист очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 525 881 особа. Частину людей із листа очікування вже запросили на вакцинацію і їх щеплено.

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Найбільше в Києві (162 516), Львівській (45 070), Дніпропетровській (37 272), Київській (37 082) та Харківській (36 260) областях. Найменше - в Луганській області (2 835).