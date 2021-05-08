Єврокомісія затвердила контракт із Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти COVID-19
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Європейська комісія затвердила контракт із Biontech/Pfizer на поставку 1,8 млрд доз вакцини проти коронавірусу COVID-19. Водночас очікуються й інші контракти.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.
Поставки очікуються упродовж 2021-2023 років.
"Рада повідомити, що Єврокомісія щойно затвердила контракт на гарантовані 900 мільйонів доз (+900 мільйонів додатково) з BioNTech Group і Pfizer на 2021-2023 роки", - написала глава Єврокомісії.
Вона додала, що будуть й інші контракти та інші вакцини.
🇪🇺 vaccination is progressing well.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021
Now we prepare the next stage in our response:
➡️giving booster shots
➡️dealing with possible escape variants
➡️allowing for vaccination of children & teenagers
Раніше Урсула фон дер Ляєн заявила, що Євросоюз планує у липні 2021 року вакцинувати проти коронавірусу 70% дорослого населення Європи.