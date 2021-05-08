У госпіталі Харкова помер український воїн Віктор Городніченко, поранений снайпером терористів 28 квітня. ФОТО

8 травня у Харківському військовому госпіталі унаслідок кульового поранення від снайпера найманців РФ, якого зазнав 28 квітня в районі селища Зайцеве Бахмутського району Донецької області, помер Віктор Анатолійович Городніченко, житель Миргородського району Полтавської області, старший солдат, військовослужбовець 81-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці Полтавського обласного ТЦК та СП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у військовому госпіталі помер воїн із Полтавщини - старший солдат Городніченко Віктор Анатолійович. Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району унаслідок ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому було надано невідкладну допомогу, потім евакуйовано до лікарні в Бахмут, пізніше - в Харків. Але сьогодні після виснажливих операцій житель Миргородського району помер. Щирі співчуття близьким і рідним.

Про час і місце віддання військових почестей буде повідомлено пізніше. Вічна слава героям", - наголошується в повідомленні.

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