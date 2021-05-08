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Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон

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Навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер, - Пентагон
Військові навчання НАТО Defender Europe 21 мають оборонний характер. Вони почалися на початку травня у понад 10 європейських країнах.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив прессекретар Пентагону Джон Кірбі, якого цитує посольство США в Україні.

Він підкреслив, що навчання військовослужбовців спрямовано на підготовку до стримування можливої ​​агресії.

"Військові навчання Defender Europe 21 мають оборонний характер, орієнтований на стримування агресії, одночасно готуючи наші сили до реагування на кризу і проведення масштабних бойових операцій, якщо буде необхідно", - сказав він.

Як відомо, в навчаннях беруть участь представники 26 країн Європи. Вони відбуваються під керівництвом Сухопутних сил США в Європі та триватимуть до червня.

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