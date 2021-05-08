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"Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку

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"Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку
Наприкінці квітня нардепи з фракції "Голос" зібрали підписи для позачергового засідання Верховної Ради з розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ, він прокоментував можливу відставку в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Народні обранці за рік досягли своєї мети. Я рік боровся з COVID-19, вони рік збирали підписи. Нарешті зібрали. У мене немає стільки вільного часу, як у деяких народних депутатів, щоб перебирати в голові, хто може бути наступником. Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно, але головне те, що ти залишаєш", - заявив міністр.

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Топ коментарі

  • Лидия Севастьянова
    На мою думку, справа не у відставці, а в питанні ХТО наступний із "трускавецького університету"?
  • Сергей Ткаченко a73c9e6e
    Тому треба багато встигнути наколядувати.
  • Alexander Savely
    "Понятно, что должность министра – это не пожизненно", - Степанов о возможной отставке - Цензор.НЕТ 4297
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