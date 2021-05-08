"Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно", - Степанов про можливу відставку

Наприкінці квітня нардепи з фракції "Голос" зібрали підписи для позачергового засідання Верховної Ради з розгляду відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Як передає Цензор.НЕТ, він прокоментував можливу відставку в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Народні обранці за рік досягли своєї мети. Я рік боровся з COVID-19, вони рік збирали підписи. Нарешті зібрали. У мене немає стільки вільного часу, як у деяких народних депутатів, щоб перебирати в голові, хто може бути наступником. Зрозуміло, що посада міністра - це не довічно, але головне те, що ти залишаєш", - заявив міністр.

Читайте також: "Слуга народу" на засіданні фракції обговорить питання можливої ​​відставки Степанова, - Арахамія