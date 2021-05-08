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Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області. ФОТО

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В Одеській області поховали заступника начальника відділу прикордонної служби "Маяки" з персоналу Білгород-Дністровського прикордонного загону майора Костянтина Коняєва, який трагічно загинув 5 травня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби.

На похороні разом із рідними і близькими загиблого офіцера також були присутні голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, колеги з регіонального управління та органу охорони кордону, в якому він проходив службу.

Як зазначили в ДПСУ, Костянтин Коняєв до останньої миті життя дбав про своїх підлеглих. Його рішення допомогло врятуватися іншим військовослужбовцям зі складу прикордонного наряду, які перебували з ним у човні.

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Загиблому було 32 роки, з яких понад 15 він присвятив справі охорони кордону. Був одружений, у нього залишилося двоє синів. Дружина Костянтина також прикордонниця.

Нагадаємо, увечері 5 травня стало відомо, що під час патрулювання кордону на озері Тудоров в Одеській області перекинувся моторний човен із чотирма прикордонниками. Трьом вдалося врятуватися. Всі зазнали переохолодження. В одного з військовослужбовців - травма ніг.

Ще один прикордонник зник безвісти. Його тіло знайшли вранці 6 травня в річці Турунчук у районі села Ясько. Загиблим виявився майор Костянтин Коняєв.

Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області 01
Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області 02
Майора прикордонної служби Коняєва, який загинув через перекидання човна, поховали в Одеській області 03

Топ коментарі

  • Vitaliy Chaykovskiy
    Вроді ти ахінею написав.
  • Чайка Київ
    Майора погранслужбы Коняева, погибшего в результате опрокидывания лодки, похоронили в Одесской области - Цензор.НЕТ 779
  • Bandera Rosa
    ...не все утопленники -- самоубицы. Так Святому Тимофею Александрийскому и передай...*)
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