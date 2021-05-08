Ворог п'ять разів обстрілював позиції ОС на Донбасі, біля Південного - із заборонених 122-мм артилерійських установок і 120-мм мінометів, - пресцентр
Як уточнює Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, поблизу населеного пункту Південне ворог відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями артилерійських установок 122-го калібру і мінометів 120-го калібру.
Неподалік селища Новгородське російські окупанти здійснили обстріл у бік позицій наших захисників із великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем. Біля Мар’їнки противник вів вогонь з автоматичних станкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 – зі станкових протитанкових гранатометів. У районі Авдіївки збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл зі стрілецької зброї.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ.
У районі проведення операції Об’єднаних сил виконують завдання й інші складові сил оборони. Сьогодні піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували понад 43 гектари території та передали на знищення 57 вибухонебезпечних предметів.
Нагадаємо, за минулу добу, 7 травня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню. Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.