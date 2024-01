Ще місяць триватиме збір грошей для допомоги 5-місячному Дімі Свічинському, половина потрібної суми вже є

П'ятимісячний малюк з Одеси Діма Свічинський потребує ін'єкції Zolgensma - американських ліків від спінальної м'язової атрофії першого типу (СМА).

Про це нагадує журналістка Зоя Казанжи в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Це найдорожчі ліки у світі. І єдині, які "ремонтують" ДНК. Тобто, дитина втрачає рухомість м’язів, але після одної-єдиної ін’єкції приходить в норму", - пише вона.

За даними Казанжи, зібрано вже 36 мільйонів 248 тисяч 707 гривень - це 56 відсотків потрібної суми.

"Показово, що приблизно відсотків 85-90 від вже зібраної суми – це гроші не олігархів і не багатих людей. Вони, певне, теж допомагають. І, мабуть, до них стоять в чергу з проханнями. Але основна допомога - це ваші малесенькі промінці від серця і до серця", - заявляє журналістка.

Вона підкреслює, що залишився всього місяць, щоб дозбирати повну суму.

"Якщо ви хотіли, збирались, а все не доходять руки, підключіться, прошу! Кожна гривня важлива, це правда. І буду уклінно дякувати за перепости. Може так бути, що саме ваш перепост допоможе збільшити суму, яка життєво необхідна Дмитрику. Друзі та родина розвинули шалену діяльність зі збору коштів. Це аукціони, різні заходи, продажі, курси – дохід від яких або повністю, або частково йде на рахунки для лікування дитини. Якщо хочете долучитися, в Інстаграмі сторінка називається save_dmytro. Там про всі актуальні акції.

В ФБ за хештегами #ДімаМиВстигнемо та #ДимаМыУспеем теж все є. Або читайте сторінку батька Дмитрика – Віталій Свічинський.

І ще. Батьки виснажені. Варто теж про це пам’ятати. Помічники, небайдужі люди змінюються, мають можливість переключення і відпочинку. Віталій та Марія опікуються дитиною цілодобово. Особливо мама малюка - Маша", - закликає Казанжи.

Також вона вказує реквізити для допомоги:

PayPal: https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=82BBTYF39YEK4 Призначення платежу: Save_Dmytro

КАРТКИ:

Приватбанк Свічинський Віталій -

5168 7450 2036 8665

4731 2196 1506 2795

Приватбанк Свічинська Марія (мати)

4149 4393 1271 8780

5168 7451 0303 4838

Монобанк за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/3EM3hmrJnY

Монобанк Свічинський Віталій -

4441 1144 5355 5755

5375 4141 0117 0842

Монобанк Свічинський Олександр (дядько) -

5375 4141 1566 9706

Монобанк Свічинська Марія (мати) -

4441 1144 5352 4090

5375 4114 0461 7859

Ощадбанк Свічинський Віталій -

5167 8199 9813 3418

Raiffeisen Bank Aval Свічинська Марія (мати) -

4149 5100 6427 4634

Банк отримувача: АТ "Райффайзен Банк Аваль"

UA473229040000000262091313621

ЕДРПОУ: 3316105087

РАХУНКИ:

UAH

Отримувач

БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД "МАНІФЕСТ МИРУ"

ЄДРПОУ/ІПН отримувача

39253522

Рахунок отримувача

UA903071230000026000020797550

Банк отримувача

ПАТ "БАНК ВОСТОК", м. Дніпро

МФО Банку 307123

USD

Account with Institution:

PJSC "BANK VOSTOK"

Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE: ACJCUA2N

Beneficiary Customer:

UA883071230000026009010797550,

BF MANIFEST MYRU,

m. Odesa,

Ukraine

Details of Payment:

Charity Payment

EUR

Account with Institution:

PJSC "BANK VOSTOK",

Dnipro, Ukraine

SWIFT CODE:

ACJCUA2N

Beneficiary customer:

UA883071230000026009010797550,

BF MANIFEST MYRU,

m. Odesa,

Ukraine

Details of Payment:

Charity Payment

//////////////////////////////////////////////////

Кошелек BTC

1JkTHdQvb8ns4RTVKdAb27RJAVEoPZcCeQ

Кошелек USDT TRC20

TYUPLSjZhVQbPfoSBGLxra5oako3j3mtEf