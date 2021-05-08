Зеленський і президент Латвії Левітс підписали декларацію про європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з Президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом.

За результатами бесіди глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

Володимир Зеленський подякував Латвії та її Президенту за підтримку нашої держави, особливо починаючи з 2014 року.

"Дякую вам за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, за допомогу пораненим українським військовим, за експертну допомогу у проведенні реформ", – сказав він.

Президент України привітав Егілса Левітса з Днем відновлення незалежності Латвійської Республіки, який відзначався 4 травня.

Лідери обговорили кроки, які здійснюють уряди двох держав задля подолання наслідків пандемії COVID-19.

Співрозмовники також обмінялися інформацією щодо перебігу імунізації та погодилися з важливістю забезпечення доступу до вакцини проти коронавірусу для країн – партнерів ЄС.

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Окремо президенти обговорили загострення ситуації в тимчасово окупованому Криму. Вони наголосили на важливості започаткування Кримської платформи як механізму для деокупації Криму та захисту прав людей, які проживають на півострові. Егілс Левітс підтвердив свою участь в інавгураційному саміті Кримської платформи у Києві 23 серпня цього року.

"Кримська платформа – це дуже важлива ініціатива України з метою не дозволити міжнародному співтовариству забути проблему Криму. Я на сто відсотків упевнений, що Україна зможе повернути Крим, і думаю, що Кримська платформа – дуже важливий політичний засіб для цього", – зазначив Президент Латвії.

Крім того, глави держав обговорили низку питань двостороннього порядку денного, зокрема наголосили на важливості відновлення динаміки торговельно-економічної співпраці для виходу на докризові показники.

За результатами розмови була підписана спільна Декларація про європейську перспективу України, у якій лідери двох держав вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи "Східне партнерство" та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського Союзу. Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну, коли наша держава буде готова до цього відповідального кроку.

Володимир Зеленський подякував Егілсу Левітсу за підтримку європейської та євроатлантичної інтеграції України.

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Латвія стала третьою державою, з якою підписано таку Декларацію, приєднавшись до кола найближчих друзів і партнерів України. З Литвою та Польщею відповідні декларації було укладено в березні та травні цього року.