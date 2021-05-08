Медведчук вітає ватажка ОРДО Пушиліна: "Дай нам, Боже, побільше перемог". АУДІО
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У розмові, записаній 9 травня 2015 року, чоловік з голосом, схожим на Пушиліна, похвалився співрозмовнику з голосом, схожим на Медведчука, парадом.
24 канал отримав в розпорядження запис можливої розмови лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука і ватажка ОРДО Дениса Пушиліна, записаний 9 травня 2015 року, передає Цензор.НЕТ.
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Дзвонив чоловік з голосом, схожим на Медведчука. Він назвав співрозмовника "Денис" і привітав з днем народження і днем перемоги. На відповідні привітання відповів: "Дякую, дякую. І дай нам, Боже, побільше перемог в житті. Ну, а про цю перемогу пам'ять зберігати вічно".
Чоловік з голосом, схожим на Пушиліна, звертається до співрозмовника по імені-по батькові: Вікторе Володимировичу. Він висловив упевненість, що "все буде добре, ми впораємося", і уточнив, чи бачив співрозмовник парад "у нас". Той запевнив, що бачив, похвалив, ще раз привітав і попрощався.