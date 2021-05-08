Чехія закликає усі країни ЄС вислати хоча б по одному російському дипломату, - прем'єр Бабіш

Прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш звернувся до керівництва інших країн Євросоюзу із закликом вислати хоча б по одному російському дипломату на знак солідарності з Чехією в справі з вибухом складів боєприпасів у Врбетіце.

Про це глава уряду заявив журналістам на неформальному саміті президентів і прем'єрів країн ЄС в Португалії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Настоящее время.

"Ми завжди повинні розуміти, що, коли одна держава-член піддається нападу, це фактично напад на всіх [членів ЄС]. Я попросив, щоб вони розглянули питання про висилку принаймні одного дипломата", - сказав Бабіш.

За словами чеського прем'єра, напередодні, в перший день саміту в Порту, лідери країн ЄС обговорювали питання про вибухи у Врбетіце в 2014 році. До обговорення питання планується повернутися на саміті Ради Європи, який відбудеться в кінці травня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія запустила дезінформаційну кампанію про вибухи у Врбетіце ще до офіційної заяви про причетність до цього ГРУ, - чеська розвідка

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.