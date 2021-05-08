Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ
Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.
"У своєму зверненні до постійної Раді ОБСЄ від 22 квітня глава СММ зазначив, що протягом кількох останніх місяців Місія зафіксувала посилення і розширення бойових дій вздовж лінії зіткнення, а також збільшення кількості жертв серед цивільного населення і випадків пошкодження або руйнування об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Так, в період з 19 квітня по 2 травня спостерігачі підтвердили інформацію про сім жертв серед цивільного населення, включаючи три летальні випадки внаслідок детонації ручних гранат в Донецькій області.
"Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2021 року становить 16 осіб: 7 загиблих і 9 поранених", - повідомили в СММ ОБСЄ.
При цьому за останні два тижні СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 3 135 таких порушень в порівнянні з 3 828 за попередній двотижневий період.