Від початку року на Донбасі загинули 7 мирних жителів, - СММ ОБСЄ

У 2021 році в результаті бойових дій на Донбасі постраждали 16 мирних жителів. 7 з них загинули, 9 мають поранення.

Про це йдеться в звіті Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ.

"У своєму зверненні до постійної Раді ОБСЄ від 22 квітня глава СММ зазначив, що протягом кількох останніх місяців Місія зафіксувала посилення і розширення бойових дій вздовж лінії зіткнення, а також збільшення кількості жертв серед цивільного населення і випадків пошкодження або руйнування об'єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

Так, в період з 19 квітня по 2 травня спостерігачі підтвердили інформацію про сім жертв серед цивільного населення, включаючи три летальні випадки внаслідок детонації ручних гранат в Донецькій області.

Також читайте: Спецмісія ОБСЄ за добу зафіксувала 217 порушень "тиші" на Донбасі, від початку перемир'я - майже 24 тис.

"Таким чином, загальна кількість жертв серед цивільного населення від початку 2021 року становить 16 осіб: 7 загиблих і 9 поранених", - повідомили в СММ ОБСЄ.

При цьому за останні два тижні СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши 3 135 таких порушень в порівнянні з 3 828 за попередній двотижневий період.