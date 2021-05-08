Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському союзі, - ОП
Про це повідомив заступник керівника Офісу Глави держави Ігор Жовква, передає Цензор.НЕТ з посиланням на сайт ОП.
"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", – зазначив він.
Ігор Жовква додав, що на сьогодні це вже третя подібна декларація з державою – членом ЄС.
"Нагадаю, що в березні ми підписали подібну декларацію з Президентом Литви, а тиждень тому Володимир Зеленський під час свого візиту до Польщі підписав подібну декларацію з Президентом Польщі Анджеєм Дудою. Тобто Україна здобуває все більше й більше підтримки держав – членів Євросоюзу щодо своєї перспективи членства в ЄС. Адже маємо пам'ятати, що рішення щодо членства в ЄС ухвалюватимуть лідери держав – членів Євросоюзу, спираючись на волю своїх громадян", – наголосив заступник керівника Офісу Президента.
Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину провів відеоконференцію з президентом Латвійської Республіки Егілсом Левітсом. За результатами бесіди глави держав підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.