The Washington Post: Мін'юст США за Трампа таємно стежив за трьома журналістами, які писали про втручання Росії у вибори

Міністерство юстиції США в період президентства Дональда Трампа таємно вилучило записи телефонних розмов трьох кореспондентів The Washington Post, які висвітлювали федеральне розслідування можливих зв'язків між Росією і президентською кампанією Дональда Трампа у 2016 році.

Про це в п'ятницю повідомила ця газета, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Передбачається, що ця дія була спрямована на виявлення джерел репортерів у статтях про національну безпеку, опублікованих у перші місяці правління Трампа, оскільки федеральні слідчі ретельно перевіряли, чи координувалася його кампанія 2016 року із Кремлем, який прагнув вплинути на результати американських виборів.

Вилучення даних було схвалено керівництвом Міністерства юстиції минулого року. Кореспонденти Еллен Накашима, Грег Міллер та Адам Ентус, які відтоді покинули видання, отримали листи від 3 травня про те, що Міністерство юстиції отримало дані про їхні домашні адреси, номери мобільних телефонів та місце роботи.

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За інформацією видання, запитані дані охоплювали період із 15 квітня до 31 липня 2017 року. Керівними принципами Міністерства юстиції з розслідування витоків у ЗМІ передбачено, що такі дії мають вчинятися лише тоді, коли інші способи отримання інформації вичерпано, і що репортерів, яких стосується справа, мають повідомити, якщо не буде встановлено, що це може перешкоджати розслідуванню чи зашкодить інтересам національної безпеки.

"Цілями цих розслідувань не є співробітники ЗМІ, а швидше ті, хто має доступ до інформації з питань національної безпеки, хто надав її ЗМІ і, отже, не забезпечив захист такої інформації, як того вимагає закон", - повідомив в офіційній заяві представник Міністерства юстиції США Марк Раймонд.

За повідомленням The Washington Post, уряд також повідомив, що отримав розпорядження суду передати дані електронної пошти репортерів, де вказано, кому і коли журналісти відправляли електронні листи. Однак уряд вирішив не вилучати ці дані.

Водночас Міністерство юстиції не повідомило, про які саме статті йдеться. Але період часу охоплює публікації, у яких із посиланнями на розвідувальні дані зазначається, що Джефф Сешнс, на той час генеральний прокурор Трампа, раніше, під час передвиборчої кампанії Трампа, обговорював передвиборчу тему з тодішнім послом Росії в США Сергієм Кисляком.

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Ще у 2015 році Міністерство юстиції під керівництвом колишнього генерального прокурора Еріка Холдера оголосило про перегляд правил отримання записів від ЗМІ під час розслідувань кримінальних витоків, виключивши формулювання, які, на думку новинних організацій, були двозначними, і вимагаючи додаткових рівнів перевірки, перш ніж можна буде викликати журналіста до суду.

Оновлена ​​політика стала відповіддю на обурення новинних організацій із приводу тактики адміністрації Обами, яку преса вважає надмірно агресивною і ворожою щодо збору новин.

Джефф Сешнс, наступник Холдера, оголосив у 2017 році про відновлення боротьби з витоками інформації стосовно національної безпеки в ЗМІ.