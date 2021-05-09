Запуск "паспортів вакцинації" у ЄС узгодять до кінця травня, - фон дер Ляєн
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн на пресконференції за підсумками неформального саміту ЄС у португальському Порту, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Ми маємо зробити можливими поїздки в ЄС і всередині нього. Рада повідомити, що юридична і технічна підготовка для запуску системи сертифікатів мандрівника ЄС, сертифікатів про вакцинацію, відбувається активно і вона може запрацювати вже в червні", - сказала керівниця Єврокомісії.
Водночас вона зазначила, що політичної угоди з цього питання може бути досягнуто вже до кінця травня. За словами фон дер Ляєн, для отримання відповідного сертифікату людині необхідно буде надати докази того, що вона щепилася проти коронавірусу, перехворіла або має антитіла. Також можна буде надати негативний тест на COVID-19.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський Союз готовий запустити "зелені пропуски" в другій половині червня.