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Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж

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У суботу, 8 травня, на відстані понад 100 морських миль від Одеси, у виключній морській економічній зоні України, в точці рандеву флагман морської охорони Держприкордонслужби України зустрів корабель Берегової охорони США Hamilton.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

"Американські партнери прибули в Україну з дружнім візитом, у межах якого відбудуться спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових і штурмових операціях і ділова зустріч представників охоронців морських кордонів і гарантування безпеки судноплавства двох держав", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.

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Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.

"Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв'язок каналами міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано та задокументовано українськими прикордонниками", - зауважили в Держприкордонслужбі.

Зараз флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеси заплановано на 10 травня.

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Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 01
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 02
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 03
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 04
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 05
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 06
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 07
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 08
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 09
Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ Григорій Куроп’ятников зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton 10

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Топ коментарі

  • Andy Jumeirach
    ...во первых , это - КРАСИВО !
  • Гельдрих
    нет John Sidney McCain! а уж потом, "Джо Байден"
  • Viles Viles
    Так це і є кацапська ********. Там ще "праворний" на сраці написано
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