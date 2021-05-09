Російські кораблі намагалися заважати флагману морської охорони ДПСУ "Григорій Куроп’ятников" зустріти корабель Берегової охорони США Hamilton. ФОТОрепортаж
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
"Американські партнери прибули в Україну з дружнім візитом, у межах якого відбудуться спільні маневри в морі, тренінги з обміну досвідом в оглядових і штурмових операціях і ділова зустріч представників охоронців морських кордонів і гарантування безпеки судноплавства двох держав", - йдеться в повідомленні.
У Держприкордонслужбі зазначили, що кораблі прикордонних відомств США та України на переході морем відпрацьовували злагодженість дій у міжнародній тактичній групі.
Дії партнерів пильно відстежували і супроводжували своєю присутністю кораблі РФ.
"Кораблі країни-агресора то оголошували вигадані координати закритих районів, вимагаючи залишити їх, то небезпечно маневрували і намагалися штучно звузити зону маневру для українського і американського кораблів. Не відповідали на виклики на зв'язок каналами міжнародної морської безпеки. Зухвале порушення норм міжнародного морського права ретельно зафіксовано та задокументовано українськими прикордонниками", - зауважили в Держприкордонслужбі.
Зараз флагман морської охорони Держприкордонслужби "Григорій Куроп’ятников" і корабель Берегової охорони США Hamilton залишаються в морі, продовжуючи спільні навчання. Візит іноземного гостя в порт Одеси заплановано на 10 травня.