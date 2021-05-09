У Києві запустили додаткові маршрути на поминальні дні. ПЕРЕЛІК
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На поминальні дні в Києві запустили додаткові маршрути громадського транспорту, щоб підвозити людей до міських кладовищ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.
Повідомляється, що перевезення здійснюватимуться з дотриманням протиепідемічних заходів. У місцях масового скупчення людей чергуватимуть відповідальні особи від КМДА, а біля кладовищ - патрульна поліція Києва і Київської області.
Крім того, сьогодні заборонено паркування на вулиці Електротехнічній та заїзд транспортних засобів на вулицю Крайню, проїзд транспортних засобів вулицею Кубанської України (від вулиці Кіото до вулиці Миколи Матеюка) і вулицею Мурманською (від Броварського проспекту до вулиці Кіото).