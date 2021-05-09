За добу від коронавірусу в Києві померла 31 людина, зафіксовано 225 нових випадків, - Кличко
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Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив дані на 9 травня щодо епідеміологічної ситуації в столиці.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.
За інформацією мера, за 8 травня у столиці "255 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 198 976). З них 142 жінки віком від 22 до 85 років, 100 чоловіків віком від 23 до 84 років, 4 дівчинки від 5 місяців до 15 років і 9 хлопчиків від 5 місяців до 15 років.
Зафіксовано 31 летальний випадок від коронавірусу (загалом 4818)
Було проведено 33 госпіталізації хворих на коронавірус і 230 госпіталізацій із підозрою на COVID-19 і пневмонії.
225 осіб подолали коронавірус (загалом 128111)
Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському (151), Деснянському (20), Святошинському та Солом'янському (по 16) районах.