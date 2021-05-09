Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня буде оголошено ближче до дати, - офіційний представник Альянсу

Північно-атлантичний альянс сам оголосить як формат, так і порядок свого майбутнього саміту, запланованого на 14 червня в Брюсселі, коли для цього настане час.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" офіційний представник Альянсу.

"Формат і порядок денний саміту НАТО 14 червня будуть оголошені ближче до дати. Як сказав генеральний секретар, у лідерів НАТО буде змістовний і далекоглядний порядок денний, в основі якого буде ініціатива НАТО 2030", - сказав співрозмовник агентства, коментуючи поширювану інформацію про можливий формат і порядок денний заходу.

Зокрема, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква, кажучи про те, що саміт відбудеться без участі України, сказав, що на порядку денному засідання є питання можливого надання Україні Плану дій щодо членства в НАТО (ПДЧ), а також він не відкидає, що союзники можуть переглянути рішення і запросити Київ на саміт.

Відповідаючи на запитання, чи буде предметом обговорення надання Україні ПДЧ, представник НАТО сказав: "Щодо членства НАТО проводить політику відчинених дверей, і союзники по НАТО підтримують свої рішення, ухвалені на саміті в Бухаресті у 2008 році (надати членство Україні і Грузії, коли для цього настане час. – Ред)".

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"Водночас ми очікуємо, що Україна продовжуватиме приділяти увагу внутрішнім реформам, консолідувати свої демократичні інститути, зміцнювати верховенство права і розвивати свій оборонний потенціал відповідно до стандартів НАТО", - деталізували в Альянсі бачення ситуації.

У зв'язку з цим представник НАТО запевнив, що Альянс продовжить підтримувати Україну, "допомагаючи зміцнювати потенціал її збройних сил, а також проводячи ширші реформи, які допомагають країні просуватися вперед у її євроатлантичних прагненнях".

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